VfL Wolfsburg: Dreht VW den Geldhahn zu?

Die angespannte wirtschaftliche Situation des Volkswagen-Konzerns hat auch Auswirkungen auf den VfL Wolfsburg. Das bekräftigt VW-Boss Oliver Blume gegenüber ‚ntv‘: „Wir werden alles auf den Prüfstand stellen. Und ich denke, das ist nur gerecht, sowas zu machen.“ Nach zuletzt acht Spielen ohne Sieg und dem Absturz auf den vorletzten Tabellenplatz hatten sich die Wölfe am Sonntag von Cheftrainer Daniel Bauer getrennt. Ex-Coach Dieter Hecking soll das Ruder nun herumreißen. Doch unabhängig vom Saisonergebnis könnte der Gürtel für den Klub durch den Mutterkonzern VW deutlich enger geschnallt werden.

Bis 2030 sollen insgesamt 50.000 Stellen beim Autobauer abgebaut werden. Der VfL hat als Werksklub seit der Saison 2015/16 ein Transferminus von 170 Millionen Euro angehäuft. Allein zwischen den Saisons 2018/19 und 2023/24 hat VW als Gesellschafter einen Verlust von 93,5 Millionen Euro ausgeglichen. Dennoch kann der Klub seit Jahren sportlich keine Erfolge vorweisen und befindet sich momentan in akuter Abstiegsgefahr. Sollte der Worst Case eintreten, werde man „natürlich ganz genau die Karten legen“, so Blume.