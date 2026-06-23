Heidel haut bei Potulski auf den Tisch

Mit einem Transfer von Kacper Potulski ist in diesem Sommer wohl nicht zu rechnen. Gegenüber ‚Bild‘ spricht Christian Heidel ein klares Machtwort und reagiert auf die Gerüchte, dass Topklubs wie Borussia Dortmund, VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen am 18-Jährigen dran sind: „Das Märchen ist noch nicht zu Ende. Es ist nicht unsere Absicht, ihn abzugeben – und er wird auch nicht gehen.“

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Der 1,95 Meter große Innenverteidiger spielte sich in der vergangenen Saison in den Fokus. Vertraglich ist er noch bis 2028 gebunden. Auch deshalb betont Manager Heidel: „Wir geben ihn nicht für kleines Geld ab. Er muss jetzt spielen, sich bei uns als Stammspieler durchsetzen.“ Wettbewerbsübergreifend stehen derzeit 23 Pflichtspieleinsätze für die Profis zu Buche.