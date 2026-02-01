Menü Suche
Verlängerung: Bosz bleibt bei PSV

von Tristan Bernert - Quelle: psv.nl
bosz guckt @Maxppp

Peter Bosz und die PSV Eindhoven dehnen ihre Zusammenarbeit aus. Wie der niederländische Klub bekanntgibt, hat der Trainer seinen Vertrag bis 2028 verlängert. Das bisherige Arbeitspapier wäre zum Saisonende ausgelaufen.

PSV
Peter Bosz 𝟐𝟎𝟐𝟖 😍
Bei X ansehen

Der 62-Jährige ist seit 2023 Coach der PSV. Unter Bosz wurden die Eindhovener in den vergangenen beiden Saisons Meister. In der Bundesliga kennt man Bozs aus seiner Zeit bei Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
