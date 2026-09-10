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Offiziell Bundesliga

Darmstadt holt Richter zurück

von Julian Jasch
3 min.
Marco Richter im Testspiel @Maxppp

Marco Richter (28) heuert erneut beim SV Darmstadt 98 an. Die Verpflichtung des zuletzt vereinslosen Offensivspielers verkündet der Zweitligist offiziell. Erst kürzlich hatte Richter seinen Vertrag beim FSV Mainz 05 aufgelöst.

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Richter war in der vergangenen Spielzeit bereits leihweise für die Lilien aktiv. Sportchef Paul Fernie sagt: „Der Kontakt zu Marco ist nach dem Ende seiner Leihe nie abgerissen, allerdings haben wir während der Transferperiode keine realistische Möglichkeit auf eine Verpflichtung gesehen. Durch die veränderte Situation nach seiner Vertragsauflösung in Mainz haben wir den Kontakt zu Beginn dieser Woche intensiviert und einen Weg gefunden, um Marco zurück nach Darmstadt zu holen. Seine Qualitäten sind unbestritten und er hat in der zurückliegenden Spielzeit bewiesen, dass er ein wichtiger Spieler in unserer Mannschaft sein kann.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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