Trauner verlängert bei Feyenoord

Gernot Trauner (30) bleibt Feyenoord Rotterdam erhalten. Der österreichische Innenverteidiger verlängert seinen Vertrag beim Eredivisie-Spitzenreiter um ein weiteres Jahr. Damit ist der neunmalige Nationalspieler bis 2026 an seinen Arbeitgeber gebunden.

Über die Ausdehnung der Zusammenarbeit sagt Trauner: „Das ist ein besonderer Tag für mich und meine Familie. Feyenoord fühlt sich wie mein zweites Zuhause an und ich fühle mich hier sehr geschätzt. Der Verein drückt mir das Vertrauen aus, indem er länger mit mir weitermachen will und die Fans vom ersten Moment an hinter mir stehen. […] Die Verlängerung war in dieser Hinsicht eine einfache Entscheidung.“ Für die Niederländer stand der Rechtsfuß bislang 71 Mal auf dem Rasen.

