SV Werder: Der Plan mit Njinmah

Justin Njinmah darf sich auf Einsätze in der Bundesliga freuen. Der 22-jährige Offensivspieler ist beim SV Werder Bremen für das Profiteam eingeplant, das bestätigt Clemens Fritz gegenüber der ‚Deichstube‘: „Wir sind mit der Entwicklung von Justin sehr zufrieden. Er ist bei uns fest für die neue Saison eingeplant.“

Dem Leiter des Lizenzbereichs bei den Grün-Weißen zufolge haben die Dortmunder ihre Kaufoption für den Rechtsfuß verstreichen lassen. Folglich wird Njinmah kommende Saison an die Weser zurückkehren. Die Schwarz-Gelben hätten den Nachwuchsprofi für drei Millionen Euro an Bord halten können. Bei der Zweitvertretung des BVB war Njinmah in 32 Drittliga-Partien an 17 Treffern direkt beteiligt (zwölf Tore, fünf Vorlagen).

