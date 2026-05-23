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Bundesliga

10 Millionen: Bundesliga-Flirt Andersen vom Markt

von Julian Jasch - Quelle: Tipsbladet
Silas Andersen im Einsatz für BK Häcken @Maxppp

BK Häcken steht ein saftiger Geldregen ins Haus. Silas Andersen (21) steht nach Informationen von ‚Tipsbladet‘ kurz vor einem Wechsel vom schwedischen Erstligisten zu Sporting Lissabon. Die Ablöse soll sich umgerechnet auf summa summarum zehn Millionen Euro belaufen – drei Millionen davon an Boni. Ausschließlich über die Zahlungsmodalitäten werde noch verhandelt.

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In Portugal winkt dem defensiven Mittelfeldspieler eine langfristige Anstellung bis 2031. Auf den dänischen U21-Nationalspieler hatten es unter anderem auch der Hamburger SV und der 1. FC Köln abgesehen, die Bundesligisten müssen sich nun aber anderweitig nach Verstärkung umsehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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