BVB: Klärendes Gespräch mit Wätjen

Borussia Dortmund möchte zeitnah Klarheit über die Zukunft von Kjell Wätjen schaffen. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ ist für Ende April ein Austausch zwischen allen Beteiligten geplant, um einen Plan für die kommende Saison zu erstellen. Ursprünglich hatte der ehemalige Sportdirektor Sebastian Kehl bereits Gespräche für die kommende Woche terminiert, die aufgrund seiner Entlassung jedoch ins Wasser gefallen sind.

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Obwohl Wätjen bei seinem aktuellen Leihklub VfL Bochum nicht als Stammkraft zum Zug kommt, ist das Interesse am 20-Jährigen groß: Der Zweitligist würde den zentralen Mittelfeldspieler gerne über die Saison hinaus behalten, zudem gibt es weitere Interessenten aus der Bundesliga. Nach aktuellem Stand kehrt der deutsche U20-Nationalspieler im Juli zu seinem Stammverein zurück. Doch Wätjen stellt eine klare Bedingung: Er will in der kommenden Saison nicht nochmal für die U23 der Borussen in der Regionalliga auflaufen. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass der Mittelfeldakteur den BVB im Sommer nach elf Jahren endgültig verlassen könnte.