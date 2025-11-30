Heftiges Preisschild: Flüchtet Valverde aus Madrid?

Neben Vinicius Junior (25) zählt Fede Valverde zu den Spielern, die bislang noch auf keinen grünen Zweig mit dem Führungsstil von Xabi Alonso gekommen sind. Der 27-Jährige ist zwar als Führungsspieler unter Alonso absolut gesetzt, erwägt aber dennoch seinen Abschied.

Das zumindest berichtet der ‚Mirror‘. Valverde sei nach einem Streit mit Alonso unsicher, ob er bleiben möchte. Zudem liebäugelt er laut der britischen Tageszeitung mit einem Wechsel in die Premier League. Manchester United soll die Lage des Nationalspielers von Uruguay genau verfolgen.

Hohe Diskrepanz in den Vorstellungen

Zum Problem könnte dabei das Preisschild werden. Real wolle Valverde nicht für unter 114 Millionen Euro ziehen lassen. Die Red Devils seien allerdings aktuell nur bereit, 80 Millionen für den variablen Mittelfeldspieler zu zahlen.

Valverde war 2016 für fünf Millionen aus Uruguay zu den Madrilenen gewechselt und hat dort seitdem viele Erfolge gefeiert. Vertraglich ist er noch bis 2029 an die Königlichen gebunden. Für Real wäre sein Abgang in jedem Fall ein herber Verlust.