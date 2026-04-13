HSV: Weltmeister als Kuntz-Nachfolger?

Der Hamburger SV ist noch immer auf der Suche nach einem Ersatz für Sportvorstand Stefan Kuntz, der den Klub zum Ende des vergangenen Jahres verlassen musste. Laut ‚Bild‘ gab es diesbezüglich einen ersten Austausch mit Stefan Reuter. Momentan steht der 59-Jährige noch als Berater des Managements beim FC Augsburg unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Juni läuft sein Kontakt bei den Fuggerstädtern allerdings aus. Dem Bericht der Boulevardzeitung zufolge wäre Reuter an einem Job „in der ersten Reihe“ interessiert. Das könnte ihm der HSV wohl bieten, wenn er ihm die Nachfolge von Kuntz anbieten sollte.