Skriniar-Poker: PSG-Boss Al-Khelaïfi reist nach Mailand

Bei Paris St. Germain ist der Transfer von Wunsch-Innenverteidiger Milan Skriniar mittlerweile zur Chefsache geworden. Wie unsere französische FT-Partnerredaktion Foot Mercato berichtet, will sich Präsident Nasser Al-Khelaïfi höchstpersönlich in die Angelegenheit einschalten. Der PSG-Boss plant ein persönliches Treffen mit Inter Mailands Präsident Steven Zhang, um endlich die Bremse in den Verhandlungen zu lösen.

Bislang beharren die Nerazzurri auf ihrer Preisforderung von bis zu 90 Millionen Euro für Skriniar. Der 27-jährige Slowake ist jedoch nur noch ein Jahr an Inter gebunden. Der italienische Vizemeister kann also nur noch in den kommenden Tagen eine adäquate Ablöse für den Defensivspieler einspielen, sofern der Vertrag nicht noch verlängert wird.