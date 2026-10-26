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Bundesliga

FC Bayern: Gute Neuigkeiten bei Pavlovic

von Emanuel Schultz - Quelle: fcbayern.com
Aleksandar Pavlovic klatscht zu den Fans @Maxppp

Die zuletzt angeschlagenen Aleksandar Pavlovic (22) und Min-jae Kim (29) nähern sich der Rückkehr ins Teamtraining an. Die Profis haben am heutigen Vormittag individuell an der Säbener Straße trainiert, meldet der deutsche Rekordmeister.

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Beide Akteure hatten das gestrige Spiel des FC Bayern gegen den SC Freiburg (3:1) verletzungsbedingt verpasst. Pavlovic fehlte wegen Problemen mit der Wade, Kim war beim 2:2 gegen den FC Arsenal in der Champions League angeschlagen ausgewechselt worden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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