FC Bayern: Gute Neuigkeiten bei Pavlovic

Die zuletzt angeschlagenen Aleksandar Pavlovic (22) und Min-jae Kim (29) nähern sich der Rückkehr ins Teamtraining an. Die Profis haben am heutigen Vormittag individuell an der Säbener Straße trainiert, meldet der deutsche Rekordmeister.

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Beide Akteure hatten das gestrige Spiel des FC Bayern gegen den SC Freiburg (3:1) verletzungsbedingt verpasst. Pavlovic fehlte wegen Problemen mit der Wade, Kim war beim 2:2 gegen den FC Arsenal in der Champions League angeschlagen ausgewechselt worden.