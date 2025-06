Aston Villa verlängert mit Mings

Tyrone Mings (32) bleibt noch ein weiteres Jahr bei Aston Villa. Wie der Verein offiziell bekanntgibt, wurde der Vertrag vorzeitig um eine Saison verlängert und ist nun bis 2027 gültig. „Mein Glaube daran, dass wir etwas ganz Besonderes erreichen können, ist stärker denn je“, so der Abwehrspieler über seine Unterschrift.

Mings, der in der vergangenen Spielzeit aufgrund eines Kreuzbandrisses den Start der Premier League-Saison verpasste, kam insgesamt auf nur 14 Einsätze in der Liga. Dennoch setzt man auch in der bevorstehenden Saison auf den Routinier. Der großgewachsene Innenverteidiger und 18-fache englische Nationalspieler wechselte 2019 vom AFC Bournemouth zu den Villans und zählt im Kader zu den erfahrensten Spielern.