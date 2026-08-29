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Bundesliga

Harder vor dem RB-Abgang

von Dominik Sandler - Quelle: Matteo Moretto
Conrad Harder gibt Autogramme @Maxppp

Die Wege von RB Leipzig und Conrad Harder trennen sich voraussichtlich nach nur einer Saison schon wieder. Wie Matteo Moretto berichtet, befindet sich der dänische Angreifer in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem FC Sevilla. Die Sachsen würden dem 24-Millionen-Flop keine Steine in den Weg legen.

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Nach FT-Informationen hat Lazio Rom ein Angebot für eine Leihe mit Kaufoption abgegeben. Leeds United und Galatasaray sind ebenfalls am 21-Jährigen interessiert. Im Pokal gegen Eintracht Trier (6:0) konnte Harder in der vergangenen Woche als Joker knipsen. Es könnte sein letzter Treffer für die Sachsen gewesen sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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