Bundesliga
St. Pauli verkündet Smith-Diagnose
@Maxppp
Eric Smith (29) muss fürs Erste kürzertreten. Nach der Rückkehr von der schwedischen Nationalmannschaft wurde beim Innenverteidiger eine strukturelle Muskelverletzung in der Wade festgestellt, verkündet der FC St. Pauli offiziell.
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Vorläufig wird der Innenverteidiger dem Bundesligisten also nicht zur Verfügung stehen. Wie lange der Vizekapitän ausfällt, ist noch unklar.
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