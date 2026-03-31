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Bundesliga

St. Pauli verkündet Smith-Diagnose

von Julian Jasch
Eric Smith für St. Pauli im Einsatz @Maxppp

Eric Smith (29) muss fürs Erste kürzertreten. Nach der Rückkehr von der schwedischen Nationalmannschaft wurde beim Innenverteidiger eine strukturelle Muskelverletzung in der Wade festgestellt, verkündet der FC St. Pauli offiziell.

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Vorläufig wird der Innenverteidiger dem Bundesligisten also nicht zur Verfügung stehen. Wie lange der Vizekapitän ausfällt, ist noch unklar.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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