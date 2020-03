Tjaaland: Der Haaland-Cousin mit den Torjäger-Genen

Es klingt zunächst wie ein Gag: Erling Haaland hat einen Cousin mit Namen Albert Tjaaland. Der ist 16 Jahre und bei Haalands Jugendklub Bryne FK gerade auf dem Sprung zu den Profis. Grund dafür ist seine phänomenale Torquote. Was wie eine Story vom 1. April anmutet, ist aber Tatsache.

Dass der Hype im Kommen ist, liegt daran, dass Tjaaland kürzlich sein Debüt für die Drittliga-Mannschaft von Bryne FK gegeben hat. In seinen ersten 15 Minuten im Testspiel gegen Eger­sunds IK (1:3) konnte sich der Youngster nicht in die Trefferliste eintragen. Dass er Torgefahr im Blut hat, wies Tjaaland in den vergangenen Jahren in den Jugendabteilungen seines Klubs aber eindrucksvoll nach.

Torjäger-Gene

Für die U19 traf der Nachwuchsstürmer 30 Mal in 22 Partien. In der U17 veranlasste er die gegnerischen Torhüter noch häufiger dazu, den Ball aus dem Netz zu holen. Sagenhafte 34 Mal durfte Tjaaland in 15 Spielen jubeln.

Die Quote stimmt also. Und die Verwandtschaft mit BVB-Shootingstar Haaland sorgt für erhöhte mediale Aufmerksamkeit. Ob Tjaaland in sportlicher Hinsicht den gleichen steilen Karriereweg einschlagen wird, bleibt abzuwarten. Die genetische Veranlagung scheint gegeben. Und nicht ganz unwichtig: In der Familie weiß man, wie man clever einen Schritt nach dem anderen macht. Mino Raiola reibt sich schon die Hände.