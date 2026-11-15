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Update UEFA Nations League

Klopp verzichtet wieder auf Mohya

von Julian Jasch - Quelle: Sky
1 min.
Wael Mohya im Trikot der deutschen U21-Nationalelf @Maxppp

Bundestrainer Jürgen Klopp wird für das letzte Gruppenspiel in der Nations League gegen die Niederlande am morgigen Montag (20:45 Uhr) voraussichtlich auf den gleichen Kader zurückgreifen wie beim 3:1-Sieg gegen Serbien. Das ist einem Bericht von ‚Sky‘ zu entnehmen, demzufolge alle zur Verfügung stehenden DFB-Profis am Abschlusstraining teilnehmen.

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Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sich Wael Mohya (17) von Borussia Mönchenglabdach erneut nicht im finalen Kader wiederfinden wird. Schon gegen Serbien wurde der Offensivspieler aus dem Aufgebot gestrichen, das maximal 23 Namen beinhalten darf.

Update (13:08 Uhr): Wie der offiziellen Liste der Rückennummern zu entnehmen ist, fehlt Mohya im DFB-Kader gegen Oranje.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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