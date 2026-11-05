Ablöse steht: Alles klar bei Krösche

In Kürze wird Markus Krösche beim AC Mailand aufschlagen. Mehrere Journalisten, darunter Matteo Moretto, berichten übereinstimmend von der finalen Übereinkunft aller Parteien. Krösche werde zum 1. Januar als Head of Football seine Arbeit aufnehmen.

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Dem Vernehmen nach wird ein mittlerer einstelliger Millionen-Betrag fällig, den Eintracht Frankfurt erhält. Erfolgsabhängig kann die Summe ansteigen. Noch offen ist, ob Krösche seinen Weggefährten Timmo Hardung nach Italien mitnimmt. In Frankfurt wurde inzwischen Joti Chatzialexiou vom 1. FC Nürnberg als neuer Sportvorstand vorgestellt.