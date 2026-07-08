Schalke tütet Müller-Deal ein

Der Poker um Kevin Müller (35) ist beendet. Wie der FC Schalke 04 mitteilt, wechselt der Torhüter mit sofortiger Wirkung fest vom 1. FC Heidenheim zu den Knappen. Über die Vertragslänge macht der Klub keine Angabe. „Kevin hatte in der Rückrunde eine wichtige Rolle, die er auf und neben dem Platz gut ausgefüllt hat. Wir freuen uns deshalb sehr, dass er auch in der neuen Saison Teil unseres Kaders ist“, lässt sich S04-Fußballdirektor Youri Mulder zitieren.

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Müller war in der vergangenen Rückrunde an Schalke verliehen und kam als Ersatzkeeper viermal für die Gelsenkirchener zum Einsatz. Nach zähen Verhandlungen mit dem Bundesliga-Absteiger kam nun ein fester Deal zustande, über die konkrete Ablöse ist nichts bekannt.