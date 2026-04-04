Bundesliga
Nächster Trainer verlässt die Bayern
@Maxppp
Die Trainer-Abschiedswelle beim FC Bayern geht weiter. Wie ‚Sky‘ berichtet, nimmt U19-Cheftrainer Peter Gaydarov nach dieser Spielzeit seinen Hut. Demnach liegen dem Übungsleiter Anfragen von „Profiklubs aus Deutschland und dem Ausland“ vor.
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Für den Rekordmeister ist es der zweite Cheftrainer-Abgang, auch U21-Trainer Holger Seitz räumt seinen Posten, bleibt den Bayern aber in anderer Funktion erhalten. Für beide Jugend-Cheftrainerstellen sollen die Münchner bereits Gespräche mit potenziellen Nachfolgern geführt haben.
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