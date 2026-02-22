Totale Diktatur bei der FIFA | Bittere Medizin für Real

Blatter fordert Aufstand

Der frühere FIFA-Boss Sepp Blatter ruft die Mitgliedsverbände des Weltverbands zum Aufstand gegen seinen Nachfolger Gianni Infantino auf. Im Interview mit ‚Radio Canada‘ erklärt der 89-Jährige: „Die Einmischung von Donald Trump in die Planung der Fußballweltmeisterschaft im Sommer ist das Schlimmste, was der FIFA bisher passiert ist. Und es gibt keinen Widerspruch. Warum stehen wir nicht auf? Wir haben noch Zeit, etwas zu unternehmen.“ Konkret kritisiert Blatter die „diffamierende Politik gegenüber allem Fremden in den USA“ und die Vorgänge um die Einwanderungsbehörde ICE.

Dabei betont der Schweizer, dass es trotz aller seiner eigenen Skandale bei der FIFA unter Infantino mittlerweile „deutlich schlimmer als früher“ sei. Es herrsche geradezu „eine totale Diktatur“, den Funktionären des Verbandes würden unter Infantino „Handschellen angelegt“. Anderen werden laut Blatter „Geld oder Aufstiegsmöglichkeiten angeboten, um sie zum Schweigen zu bringen“. Über den FIFA-Friedenspreis für Trump könne Blatter nur den Kopf schütteln: „Niemand ist aufgestanden, um zu sagen, man solle diesem Zirkus ein Ende setzen.“

Achterbahnfahrt in La Liga

Der Meisterschaftskampf in La Liga bleibt spannend. Nachdem Real Madrid in der Vorwoche noch einen Patzer des FC Barcelona nutzen und die Tabellenführung übernehmen konnte, stolperten die Königlichen am gestrigen Samstag selbst und unterlagen überraschend mit 1:2 bei CA Osasuna. „Die Tabellenführung in der Liga ist eine Achterbahnfahrt“, konstatiert die ‚Sport‘ und ruft „die große Gelegenheit für Barça aus“. Die Katalanen könnten am heutigen Sonntag mit einem Sieg gegen UD Levante (16:15 Uhr) wieder an Real vorbeiziehen. Die Real-Niederlage bewertet die katalanische Sportzeitung mit klaren Worten: „Wenn man sich nur auf Einzelspieler verlässt und es keinen Plan und keine Taktik gibt, passiert eben das, was passiert. Nicht immer, aber manchmal ist Fußball fair.“

In eine ähnliche Kerbe schlägt die ‚Mundo Deportivo‘: „Es blieb noch ein anderes Real Madrid in dieser Saison zu sehen. Man hatte ein verzweifeltes und ideenloses Real Madrid unter Xabi Alonso gesehen, ein mehr oder weniger passables unter Arbeloa, aber es blieb noch zu sehen, wie Real Madrid seine eigene Medizin zu schlucken bekam. Nämlich die des VAR, der im Duell gegen Osasuna Entscheidungen gegen sie traf. Mit der Ausnahme, dass in diesem Fall alle Entscheidungen mehr als richtig waren.“ Die ‚as‘ analysiert dagegen nüchtern: „Ein weiterer plötzlicher Temperaturwechsel könnte Madrids Tabellenführung zu einer Eintagsfliege machen. Die Prognose über den Meisterkampf ändert sich von Spiel zu Spiel.“