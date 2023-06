BVB: Daran hakt der Álvarez-Deal

Mit Borussia Dortmund soll sich Edson Álvarez schon einig sein. Aktuell kommen die Schwarz-Gelben bei der Verpflichtung des Sechsers jedoch nicht voran. Laut ‚Sport Bild‘ kann der BVB nämlich erst ein Angebot für den Mexikaner einreichen, wenn Jude Bellingham (19) den Klub in Richtung Real Madrid verlassen hat.

Der Fachzeitung zufolge könnte der Deal sogar noch scheitern. „Macht ein englischer Klub Tempo, ist Álvarez weg“, so der Wortlaut. Grund zur Sorge also? Nicht unbedingt. Fabrizio Romano berichtete am gestrigen Dienstag, dass am Montag positive Gespräche über einen Bellingham-Transfer stattgefunden haben.

Eine Einigung sei damit wieder ein Stück näher gerückt. Der spanische Radiosender ‚Cadena SER‘ geht sogar so weit, dass der Transfer „praktisch abgeschlossen“ ist. Als Sockelablöse für den englischen Mittelfeldmotor sollen rund 100 Millionen Euro fließen.

Finanzieller Rahmen steht

35 dieser 100 Millionen Euro möchten die Dortmunder als Ablöse für Álvarez auf den Tisch legen. An Ajax Amsterdam ist der 25-Jährige vertraglich noch bis 2025 gebunden. Beim deutschen Vizemeister ist der Abräumer nicht als direkter Ersatz für Bellingham eingeplant, sondern als strategische Verpflichtung für die Zukunft.