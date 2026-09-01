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FT-Exklusiv Ligue 1

Kehrer vor Überraschungswechsel?

von Fabian Ley - Quelle: FT-Exklusiv
Thilo Kehrer im Monaco-Trikot @Maxppp

Innenverteidiger Thilo Kehrer (29) könnte die AS Monaco auf den letzten Metern des Transferfensters in Richtung Niederlande verlassen. Nach FT-Information zieht Ajax Amsterdam eine Verpflichtung des 28-fachen deutschen Nationalspielers in Betracht. Im Gespräch ist eine Leihe ohne Kaufoption.

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Kehrer war vor zwei Jahren für elf Millionen Euro von West Ham United nach Monaco gewechselt. In den ersten vier Pflichtspielen der neuen Saison kam der Ex-Schalker allerdings nur zu einem einminütigen Kurzeinsatz. In den vergangenen Wochen wurde Kehrer mit der AS Rom und Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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