Kehrer vor Überraschungswechsel?

Innenverteidiger Thilo Kehrer (29) könnte die AS Monaco auf den letzten Metern des Transferfensters in Richtung Niederlande verlassen. Nach FT-Information zieht Ajax Amsterdam eine Verpflichtung des 28-fachen deutschen Nationalspielers in Betracht. Im Gespräch ist eine Leihe ohne Kaufoption.

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Kehrer war vor zwei Jahren für elf Millionen Euro von West Ham United nach Monaco gewechselt. In den ersten vier Pflichtspielen der neuen Saison kam der Ex-Schalker allerdings nur zu einem einminütigen Kurzeinsatz. In den vergangenen Wochen wurde Kehrer mit der AS Rom und Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht.