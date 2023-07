Leipzig & Union an Mittelfeldtalent Diomande dran

RB Leipzig hat in diesem Sommer einen echten Aderlass zu verkraften. Mit Christopher Nkunku (25/FC Chelsea), Dominik Szoboszlai (22/FC Liverpool) und Konrad Laimer (26/FC Bayern) haben die Sachsen drei absolute Leistungsträger bereits verloren. Vor allem im zentralen Mittelfeld herrscht trotz der Verpflichtung von Nicolas Seiwald (20) eine Lücke, die geschlossen werden muss.

Auf den Wunschzettel der Leipziger hat es mit Mohammed Diomande ein recht unbeschriebenes Blatt aus Dänemark geschafft. Laut ‚RB Live‘ bekundet RB Interesse am zentralen Mittelfeldspieler, der aktuell in Diensten des FC Nordsjaelland steht. Union Berlin soll sich ebenfalls mit dem Linksfuß beschäftigen, der in der abgelaufenen Saison mit sieben Treffern und vier Assists in 37 Pflichtspielen für den dänischen Klub überzeugte.

Der 21-jährige Ivorer besticht durch seine Athletik und seinen starken linken Fuß. Diomandes Talent hat ihm unter anderem eine Nominierung in die Top100-Auswahl für den renommierten Golden Boy-Award eingebracht, der jedes Jahr von der italienischen Zeitung ‚Tuttosport‘ für das beste Talent in Europa vergeben wird. Womöglich kann er ebenjenes bald in der Bundesliga zur Schau stellen.