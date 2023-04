Gladbach-Chefs reagieren auf Friedrich-Interview

Die Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach haben auf das gestrige Interview von Marvin Friedrich reagiert, in dem der Innenverteidiger seinem Frust über seine mangelnden Einsatzzeiten öffentlich Luft machte. In einem Interview mit Vereinsmedien kritisiert Sportdirektor Roland Virkus (56): „Solche Dinge sollten eigentlich intern besprochen werden, und wir als Verein werden uns an diese Abmachung halten und das Thema auch intern mit dem Spieler klären.“

Friedrich findet aktuell keinen Platz in der Startelf von Trainer Daniel Farke, der in der Innenverteidigung auf Ko Itakura und Nico Elvedi setzt. Trotzdem teilte Farke auf der heutigen Spieltagspressekonferenz mit: „Ich plane mit all meinen Spielern immer bis zum Vertragsende. Wir haben Marvin Friedrich mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet, weil wir an ihn glauben und von ihm überzeugt sind.“ Es gebe zwar sportliche Gründe für Friedrichs Reservistendasein, Farke schätze den 27-Jährigen aber sehr und stellte ihm die Möglichkeit in Aussicht, sich wieder ins Team zurückzukämpfen. Friedrich war vergangenen Sommer für 5,5 Millionen Euro verpflichtet worden. In den jüngsten zwölf Bundesliga-Partien reichte es für nur zwei Spielminuten.

