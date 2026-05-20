Nürnberg geht Millionenbetrag durch die Lappen

Aufgrund des feststehenden Nicht-Aufstiegs des FC Southampton geht auch dem 1. FC Nürnberg eine Menge Geld durch die Lappen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hätte der englische Zweitligist im Falle einer Rückkehr ins Oberhaus eine Million Euro an die Franken überweisen müssen. Im Zuge des Verkaufs von Caspar Jander nach England hatte sich der Club diese Bonuszahlung vertraglich gesichert.

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Der Hintergrund ist ein Skandal, der in England passenderweise „Spygate“ getauft wurde: Die Saints filmten im Vorfeld des Playoff-Halbfinalhinspiels unerlaubt die Trainingseinheit von Middlesbrough und wurden daher trotz ihres sportlichen Weiterkommens von der EFL für das Finalspiel ausgeschlossen. Die finanziellen Auswirkungen für Nürnberg könnten noch weitreichender ausfallen: Sollte der wechselwillige 23-Jährige im Sommer Southampton verlassen, dürfte die Ablösesumme nun niedriger ausfallen. Damit verringert sich auch der Anteil, der dem FCN durch eine Weiterverkaufsbeteiligung zusteht, noch einmal.