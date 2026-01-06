Moerstedt kurz vor der Unterschrift

Eigengewächs Max Moerstedt bleibt der TSG Hoffenheim offenbar langfristig erhalten. Nach Informationen des ‚kicker‘ stehen der 19-jährige Mittelstürmer und die Kraichgauer kurz vor der Einigung über eine Verlängerung des aktuell bis 2027 laufenden Vertrags. Der Vollzug sei zeitnah zu erwarten.

Die TSG kann sich gegen die direkte Konkurrenz durchsetzen, Berichten zufolge hatte Moerstedt für den kommenden Sommer ein Angebot von Eintracht Frankfurt vorliegen. Der VfB Stuttgart war vor einigen Monaten ebenfalls sehr interessiert am deutschen U17-Welt- und Europameister von 2023. Laut dem ‚kicker‘ dürfte der neue Kontrakt des Angreifers, der in dieser Saison noch keinen Startelfeinsatz vorzuweisen hat, „verschiedene Ausstiegs-Szenarien und -Zeitpunkte“ enthalten.