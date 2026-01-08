Winterpause: Ein großer Gewinner beim BVB

Cole Campbell (19/TSG Hoffenheim) hat Borussia Dortmund in diesem Winter bereits den Rücken gekehrt, Julien Duranville (19) soll ebenfalls noch verliehen werden. Entsprechend durfte sich im Dortmunder Trainingslager in Marbella schon die nächste Generation beweisen.

Mit dabei waren sowohl die Offensivakteure Samuele Inácio (17) und Mathis Albert (16) als auch Sechser Mussa Kaba (17). Nach Informationen der ‚WAZ‘ hinterließ allen voran Erstgenannter einen bleibenden Eindruck bei den Verantwortlichen. Nicht ausgeschlossen, dass der trickreiche Italiener zeitnah sein Debüt für die Profis feiert.

Perspektivisch wird allen drei BVB-Juwelen eine rosige Zukunft vorhergesagt. Spätestens ab der kommenden Saison sollen sie genauso wie Justin Lerma (17/Independiente), der erst nach seinem 18. Geburtstag im Sommer zur Borussia wechseln wird, zum Team von Chefcoach Niko Kovac fest dazustoßen. Bei weiteren Abgängen respektive Verletzungen könnte das Trio aber auch schon deutliche früher ins kalte Wasser geworfen werden.