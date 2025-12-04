Schlotterbeck macht BVB nervös: Barça wittert Morgenluft

Borussia Dortmund will Nico Schlotterbeck zur neuen Gallionsfigur machen. Werbeikone, Aushängeschild, Mannschaftskapitän, Abwehr- und Kabinenchef – kaum eine Führungsposition, die nicht für den 26-Jährigen vorgesehen ist. Die Frage ist nur: Will Schlotterbeck das auch?

In den vergangenen Wochen wurden die Zweifel lauter, ob der Innenverteidiger seinen Vertrag am Rheinlanddamm verlängern wird. Zuletzt stiegen aber wieder die schwarz-gelben Chancen. Beim FC Bayern scheint eine Vertragsverlängerung mit Dayot Upamencano (27) in Sichtweite, zeitgleich soll sich der FC Liverpool aus dem Schlotterbeck-Poker zurückgezogen haben.

Barça-Vorteil: Flick

‚Sky‘ berichtet am Abend, dass derweil die Nervosität in Dortmund steigt. Dem Bericht des Pay-TV-Senders zufolge pokert Schlotterbeck auf einen Wechsel zu einem Topklub, insbesondere dem FC Bayern oder Real Madrid. Aktuell wagen beide Spitzenvereine aber noch keinen konkreten Vorstoß. Wie die ‚Sport‘ berichtet, hat auch der FC Barcelona die aktuellen Entwicklungen beobachtet und könnte daraus Profit schlagen.

Demnach verfolgen die Blaugrana „sehr genaue Pläne“ mit Schlotterbeck, der als verspäteter Ersatz für Íñigo Martínez (34) angesehen wird. Eine Schlüsselrolle soll dabei Trainer Hansi Flick spielen, unter dem der gebürtige Waiblinger 2022 sein Nationalmannschaftsdebüt gefeiert hatte.

Problematisch könnten für die chronisch klammen Katalanen allerdings die finanziellen Rahmenbedingungen werden. Die ‚Sport‘ sieht im „finalen Preis das entscheidende Kriterium“. Die Vorstellungen der beiden Klubs könnten dabei weit auseinanderliegen.

Barça-Nachteil: Das Konto

Sollte Schlotterbeck eine Vertragsverlängerung endgültig ausschlagen, könnte er im Anschluss an die Saison ein Jahr vor Vertragsende verkauft werden. Aktuell taxiert die katalanische Sportzeitung den Preis auf eher optimistische 40 Millionen Euro und geht davon, dass Barça „diese Summe nicht ausgeben“ will.