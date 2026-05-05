20 Millionen: BVB vor Gadou-Transfer

Mit Liam Claude Kanté (15/NK Lokomotiva Zagreb) kommt im Sommer ein Innenverteidiger zu Borussia Dortmund, der dem Profiteam perspektivisch helfen soll. Ein anderer neuer zentraler Abwehrmann ist derweil sofort für die erste Mannschaft eingeplant: Joane Gadou steht vor dem Wechsel zum BVB.

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Laut den ‚Salzburger Nachrichten‘ sind nicht mehr viele Fragen offen. 20 Millionen Euro Ablöse fließen demnach aus Dortmund an RB Salzburg, die Österreicher sichern sich zudem eine stattliche Weiterverkaufsbeteiligung. ‚Sky‘ berichtet darüber hinaus, dass die Summe durch etwaige Bonuszahlungen um weitere vier bis sechs Millionen ansteigen könnte.

Gadou ist Franzose, 1,95 Meter groß und Rechtsfuß. Ausgebildet wurde er bei Paris St. Germain, das eine Rückkaufoption offenbar ungenutzt lässt. Salzburg zahlte 2024 zehn Millionen Euro für Gadous Dienste. Beim BVB erbt er wohl den Kaderplatz von Niklas Süle (30), der den Verein ablösefrei verlässt.