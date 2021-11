Barça: Neue Hoffnung im Dembélé-Poker

Seit einigen Monaten bemühen sie sich beim FC Barcelona nun schon um eine Vertragsverlängerung mit Ousmane Dembélé. Ein Durchbruch gelang bislang nicht, andere Vereine – allen voran die finanzstarken Engländer – locken den französischen Flügelstürmer, es droht der ablösefreie Abschied im nächsten Sommer.

Doch die Hoffnung im Camp Nou lebt. Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet am heutigen Mittwoch, dass eine Einigung in greifbare Nähe rückt. Man befinde sich nun in der finalen Phase der Verhandlungen und bei Barça herrsche Optimismus, den Dembélé-Deal womöglich noch im November abzuschließen.

Dembélé will bleiben

Der 24-Jährige sei dabei bereit, den klammen Katalanen teilweise entgegenzukommen und eine Kürzung seines Grundgehalts hinzunehmen, dafür aber höhere Bonuszahlungen zu erhalten. In Barcelona zu bleiben, ist Dembélés Priorität, heißt es, das habe er dem Klub bereits signalisiert.

Am Dienstag gab der Weltmeister von 2018 nach monatelanger Verletzungspause sein Comeback auf dem Rasen, wurde beim Champions League-Spiel in Kiew (1:0) in der 65. Minute eingewechselt. Ein wichtiger Schritt, den sich der FC Barcelona nun auch am Verhandlungstisch erhofft.