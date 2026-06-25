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Offiziell 2. Bundesliga

Lührs wechselt nach Darmstadt

von Daniel del Federico - Quelle: sv98.de
3 min.
Yannik Lührs mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Yannik Lührs wird ab der kommenden Saison für den SV Darmstadt auflaufen. Wie der Zweitligist offiziell verkündet, wechselt der 22-Jährige von der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim zu den Lilien. Erst im vergangenen Sommer verpflichteten die Kraichgauer den Innenverteidiger von Borussia Dortmund.

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Nach Noah Weißhaupt (24) und Nicolas Verkooijen (19) ist Lührs der dritte Neuzugang der Darmstädter. Geschäftsführer Sport Paul Fernie zeigt sich sehr zufrieden mit der Verpflichtung des deutschen U20-Nationalspielers: „Wir haben Yannik schon seit längerer Zeit beobachtet und sind überzeugt von dem Gesamtpaket und Entwicklungspotenzial, das er mitbringt. Er war in der vergangenen Saison in Hoffenheim absoluter Leistungsträger und Führungsspieler und hat gezeigt, dass er bereit für diesen Schritt ist. Mit ihm bekommen wir eine weitere spannende Defensivoption.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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