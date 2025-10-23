Mission in Vancouver: Müller macht Kampfansage

Sein Engagement bei den Vancouver Whitecaps will Bayern-Legende Thomas Müller möglichst noch in der laufenden Saison vergolden. ‚The Canadian Press‘ zitiert den 36-jährigen Angreifer kampfeslustig: „Meine Arbeit ist noch nicht getan. Ich bin hier, um den Caps zu helfen, die MLS zu gewinnen.“ In der Nacht von Sonntag auf Montag starten die Playoffs, Müller und Vancouver treffen dann auf den FC Dallas.

Dass er sich für die Unterschrift beim kanadischen MLS-Franchise entschied, bereut der Publikumsliebling keine Sekunde. „Für mich ist die Reise mit der Mannschaft, mit den Caps, mit den Spielern einfach sensationell. Uns geht es richtig gut“, zieht der Ex-Nationalspieler ein erstes Resümee. In seinen acht Pflichtspielen für Vancouver steuerte Müller bisher acht Tore und vier Assists bei. In den Playoffs wird es weitere Torbeteiligungen des Bayers brauchen, damit sein Team tatsächlich am Ende der Spielzeit den MLS Cup gewinnen kann.