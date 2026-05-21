Acht Bayern-Talente setzen Unterschrift

Der FC Bayern bindet acht Nachwuchstalente langfristig. Der Rekordmeister teilt mit, dass Torwart Luis Nadler (16), die Verteidiger Afrim Gashi (17) und Jakob Horvath (16), Mittelfeldspieler Simon Schaff (17) und Leopold Schmid (18) sowie die Stürmer Kuba Horoszczak (16), Oluwaseyi Wilson (18) und Philipp von Taube (17) ihre Arbeitspapiere ausgedehnt haben.

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„Wenn wir Talente zu uns an den Campus holen, ist es immer unser Ziel, sie so lange wie möglich in ihrer Entwicklung zu begleiten. Fast alle dieser Jungs sind schon seit vielen Jahren bei uns im Nachwuchs. Umso erfreulicher ist es, dass sie weiter im Bayern-Trikot spielen werden und wir gemeinsam mit ihnen den so wichtigen Übergangsbereich bestreiten“, freut sich Direktor Nachwuchsentwicklung Jochen Sauer.