Eduard Löwen denkt an eine langfristige Zukunft beim FC Augsburg. In einem Videochat mit Fans sagte der 23-Jährige: „Ich fühle mich hier sehr wohl und hoffe, dass ich meine Einsatzzeiten bekomme. Ich könnte mir gut vorstellen, über die Leihe hinaus in Augsburg zu bleiben.“

Bis zum Sommer 2021 ist Löwen von Hertha BSC an den FCA verliehen, der eine Kaufoption besitzt. Seit seiner Ankunft im Winter kam Löwen zu acht Einsätzen (ein Tor), nur zweimal stand er in der Startformation.