Neues Angebot: Barça legt nach im Lautaro-Poker

50 Millionen plus zwei Spieler bot der FC Barcelona in erster Instanz für Lautaro Martínez. Inter Mailand entlockte diese Offerte nur ein müdes Lächeln und den Verweis auf die Ausstiegsklausel in Höhe von 111 Millionen Euro. Nach Informationen der ‚Mundo Deportivo‘ haben die Katalanen darum nun nachgelegt.

Unter der Anzeige geht's weiter

70 Millionen Euro plus die Dienste von Linksverteidiger Júnior Firpo (23), dessen Marktwert die Blaugrana bei 41 Millionen Euro sehen, sollen die Nerazzurri überzeugen. Mit Lautaro selbst ist sich Barça bereits einig. Dem 22-Jährigen winkt in der Hafenstadt ein Fünfjahresvertrag mit einem Grundgehalt von zwölf Millionen Euro.

FT-Meinung