RB kämpft: Topklubs preschen bei Diomande vor

Neben dem FC Liverpool hat auch Champions League-Sieger Paris St. Germain die Situation von RB Leipzig-Star Yan Diomande ganz genau im Auge. Nach Informationen von ‚Bild‘-Reporter Christian Falk sind sowohl Scouts der Reds als auch aus Paris bereits in Leipzig vor Ort gewesen und haben den 19-jährigen Ivorer bei einem Bundesligaspiel beobachtet. RB hingegen kämpft laut ‚Sky‘ hartnäckig um den Verbleib seines Juwels, das noch bis 2030 an die Sachsen gebunden ist.

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Der Youngster gilt schon seit geraumer Zeit als heißer Anwärter auf die Nachfolge von Mohamed Salah (33), der Liverpool im Sommer verlässt. Dass jedoch auch weitere Top-Klubs die Fühler nach dem Flügelstürmer ausgestreckt haben, erscheint angesichts der beeindruckenden Statistiken des Rechtsfußes nicht wirklich überraschend: In 29 Pflichtspieleinsätzen kommt der Flügelflitzer auf 19 Torbeteiligungen. Wohin es den neunfachen Nationalspieler im Sommer ziehen wird, ist jedoch nach wie vor ungeklärt. Ein potenzieller Abnehmer müsste im Falle eines Transfers in jedem Fall tief in die Tasche greifen.