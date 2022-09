Salzburg teilt mit: Freund nicht zu Chelsea

Christoph Freund wird trotz medial kolportierter Einigung nicht neuer Sportdirektor des FC Chelsea. Wie sein Verein RB Salzburg offiziell mitteilt, bleibt der 45-Jährige bei den Österreichern im Amt. Geschäftsführer Stephan Reiter erklärt: „Ich kann hiermit bestätigen, dass er auch weiterhin Sportdirektor des FC Red Bull Salzburg bleiben wird. Natürlich hat er mich über das Interesse des FC Chelsea an seiner Person informiert und wir haben uns dazu auf persönlicher Ebene und in guten Gesprächen ausgetauscht. Fakt ist, dass er weiterhin unser Sportdirektor bleibt. Bei uns hat es dazu auch keine Anfrage über einen möglichen Wechsel gegeben.“

Freund, dessen Vertrag in Salzburg noch bis 2026 datiert ist, sagt: „Wie ich bereits in Interviews bestätigt habe, gab es Interesse des FC Chelsea an meiner Person. Wenn ein derart großer Klub anfragt, ehrt das nicht nur mich und die Arbeit des FC Red Bull Salzburg, es ist natürlich auch ein Umstand, der persönliche Überlegungen nach sich zieht. Ich bin aber zu dem Schluss gekommen, dass ich beim FC Red Bull Salzburg am besten aufgehoben bin, und ein Wechsel für mich nicht infrage kommt.“