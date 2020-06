Uniteds 83-Millionen-Angebot | Depay auf dem Sprung?

Grealish statt Sancho?

Jadon Sancho steht ganz oben auf der Wunschliste von Manchester United, ist wegen der Coronakrise in diesem Sommer aber womöglich nicht zu finanzieren. Weit über 100 Millionen Euro wären fällig. Ebenfalls im Visier der Red Devils: Jack Grealish (24) von Aston Villa. Der ‚Daily Star‘ berichtet, United sei bereit, 83 Millionen Euro für den offensiven Mittelfeldspieler zu zahlen. Den BVB würde das freuen: Geld für Sancho bliebe dann kaum noch übrig.

Depay am Scheideweg

In Frankreich wird in der Zeitung ‚Le Progrès‘ über die Zukunft von Memphis Depay spekuliert. Der Vertrag des Lyon-Kapitäns läuft in einem Jahr aus. Die Ausgangslage ist also klar: Verlängern oder verkaufen. Wegen eines Kreuzbandrisses im Dezember konnte der 26-jährige Niederländer länger keine Eigenwerbung betreiben, ernsthaftes Interesse von Topklubs gibt es wohl auch deshalb noch nicht.

Contes Forderung

Nach drei Monaten Pause rollt in Italien wieder der Ball. Inter Mailand erwischte einen schlechten Start, schied nach einem 1:1 im Halbfinal-Rückspiel gegen die SSC Neapel aus dem nationalen Pokal aus. Trainer Antonio Conte nutzt laut ‚Gazzetta dello Sport‘ die Gelegenheit, um von seinen Bossen neue Spieler zu fordern: Gewinner-Mentalität und internationale Erfahrung sollen diese mitbringen. Für die Finanzierung könnte Inter-Stürmer Lautaro Martínez (22) sorgen, um den der FC Barcelona intensiv buhlt.