Sommerwechsel: Casemiro mit deutlicher Tendenz

Der brasilianische Mittelfeld-Routinier Casemiro sieht sich noch nicht auf dem Abstellgleis. Einem Bericht der ‚Sun‘ zufolge will der 34-Jährige nach seinem Vertragsende bei Manchester United unbedingt innerhalb Europas wechseln. Klubs wie Inter Miami oder der FC São Paulo sind somit aus dem Rennen.

Am ehesten tendiert Casemiro laut der ‚Sun‘ in Richtung Serie A. Das verwundert kaum – schließlich haben dort schon zahlreiche ältere Profis ihren zweiten oder dritten Frühling erlebt. Bestes Beispiel ist Casemiros Ex-Kollege Luka Modric (40), der seit seinem Real-Abschied beim AC Mailand eine wichtige Rolle spielt.

Nun gilt es für Casemiro aber zunächst einmal, die Saison bei United erfolgreich zu Ende zu bringen und möglichst die Champions League-Qualifikation einzutüten. Unter Interimstrainer Michael Carrick gehört der robuste Rechtsfuß dabei weiterhin zu den Leistungsträgern, weshalb viele im Klub nicht damit einverstanden waren, ihm keinen neuen Vertrag anzubieten.