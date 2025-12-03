Winter-Wechsel: BVB trifft Silva-Entscheidung

Bei der gestrigen 0:1-Niederlage gegen Bayer Leverkusen war es endlich so weit. Zum ersten Mal durfte Fábio Silva im Trikot von Borussia Dortmund von Beginn an auflaufen, Serhou Guirassy (29) musste auf der Bank Platz nehmen. Trotz guter Ansätze blieb Silva insgesamt blass, in der 67. Spielminute war der Arbeitstag beendet.

Dennoch dürfte die Nominierung ein klarer Fingerzeig von Niko Kovac gewesen sein. Denn wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hat der BVB einem möglichen Abschied des 23-Jährigen im Winter einen klaren Riegel vorgeschoben. Die Schwarz-Gelben haben Silvas Berater demnach mitgeteilt, dass ein Abgang im Winter „völlig ausgeschlossen“ sei.

Zuletzt war bekannt geworden, dass die Spielerseite Kontakt zur AS Rom aufgenommen hatte, doch die Giallorossi müssen sich mindestens bis zum kommenden Sommer gedulden. Silva war erst im vergangenen Sommer für 22,5 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers nach Dortmund gewechselt und hatte den Anfang der Saison aufgrund von Adduktorenproblemen verpasst. Jetzt soll er durchstarten und dem kriselnden Guirassy die Stirn bieten.