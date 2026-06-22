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Bundesliga-Interesse an WM-Knipser Ueda

von Remo Schatz - Quelle: Fabrizio Romano
Ayase Ueda im Feyenoord-Trikot @Maxppp

Ayase Ueda (27) könnte Feyenoord Rotterdam im Anschluss an die WM verlassen. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben die bockstarken Leistungen des japanischen WM-Shootingstars das Interesse einiger Klubs geweckt. Aus der Premier League und der Bundesliga sollen bereits erste konkrete Anfragen vorliegen.

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Ueda steht seit 2023 in Rotterdam unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison erzielte der Mittelstürmer in 31 Eredivisie-Partien starke 25 Treffer. Und in Nordamerika macht er für die Samurai Blue genau da weiter, im zweiten Gruppenspiel gegen Tunesien (4:0) war er an drei Treffern direkt beteiligt (zwei Tore, ein Assist).

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