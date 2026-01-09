Menü Suche
Premier League

Vier Ersatzkandidaten für Kalimuendo

von Dominik Schneider - Quelle: The Athletic
1 min.
Youssef En-Nesyri bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Der Abgang von Arnaud Kalimuendo (23) soll bei Nottingham Forest keine Lücke im Kader hinterlassen. Die Tricky Trees haben laut ‚The Athletic‘ gleich vier mögliche Kandidaten ausgemacht, um den zu Eintracht Frankfurt gewechselten Mittelstürmer zu ersetzen. Das Interesse an Jörgen Strand Larsen von den Wolverhampton Wanderers ist schon bekannt, der 25-jährige Norweger könnte aber extrem teuer werden.

Als Alternativen stehen Youssef En-Nesyri (28) von Fenerbahce, Mehdi Taremi (33) von Olympiakos Piräus und Artem Dovbyk (28) von der AS Rom auf Nottinghams Shortlist. Im Kampf um den Klassenerhalt in der Premier League wollen die Verantwortlichen auf Erfahrung setzen und keine großen Experimente wagen. Momentan belegt der englische Traditionsklub Platz 17 und steht damit knapp über dem Strich.

veröffentlicht am
