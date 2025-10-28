Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Dünn besetzt: Fortuna will im Winter nachlegen

von Dominik Sandler
1 min.
Markus Anfang im Interview @Maxppp

Bei Fortuna Düsseldorf soll der Kader im Winter justiert werden. Sportdirektor Christian Weber sagte auf einer Pressekonferenz: „Stand jetzt ist es bei den Außenverteidigern personell sehr dünn. Dementsprechend ist es natürlich eine Option, im Winter da nochmal etwas zu tun.“ Da in Kenneth Schmidt, Matthias Zimmermann, Valgeir Lunddal und Christopher Lenz gleich eine Reihe von Defensivspielern fehlen, herrscht akuter Mangel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Team von Markus Anfang trifft am morgigen Mittwoch (20:45 Uhr) im DFB-Pokal auf den SC Freiburg, der neue Trainer muss sich für die Abwehr dann Alternativen überlegen. Seit Anfang von Daniel Thioune übernommen hat, wird es bei F95 sportlich nicht wirklich besser, in der 2. Bundesliga gab es gegen Eintracht Braunschweig (1:2) und Hertha BSC (0:1) zwei Niederlagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Düsseldorf

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Düsseldorf Logo Fortuna Düsseldorf
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert