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Union holt Friedrich zurück

von Fabian Ley - Quelle: fc-union-berlin.de
1 min.
Marvin Friedrich geht zu seinem Platz auf der Bank @Maxppp

Innenverteidiger Marvin Friedrich kehrt zurück an alte Wirkungsstätte. Der 30-Jährige wechselt ablösefrei innerhalb der Bundesliga von Borussia Mönchengladbach zu Union Berlin. Zur Vertragslaufzeit machen die Köpenicker wie gewohnt keine Angaben. Dem Vernehmen unterschreibt Friedrich, der bereits zwischen Januar 2018 und Januar 2022 das Union-Trikot trug, bis 2028 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

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Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt freut sich: „Marvin kennt den Verein, die Menschen und die Werte von Union sehr genau. Er hat hier bereits bewiesen, dass er sportlich wie menschlich eine Führungsrolle ausfüllen kann. Mit seiner Erfahrung, seiner Mentalität und seiner Präsenz wird er unserer Mannschaft sofort Stabilität geben. Zudem bringt er eine starke Identifikation mit dem Klub mit, die für uns von großer Bedeutung ist. Wir freuen uns sehr, dass Marvin sich erneut für Union entschieden hat.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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