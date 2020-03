Eintracht: Vertragspoker um Hütter

Seit 2018 steht Adi Hütter an der Seitenlinie bei Eintracht Frankfurt. Im Schnitt holte der 50-Jährige mit den Adlern in mittlerweile 92 Pflichtspielen 1,65 Punkte. Damit liegt Hütter sogar leicht über dem Schnitt von Erfolgscoach Niko Kovac (1,54 Punkte in 91 Spielen). Dennoch steht hinter der Zukunft des Österreichers ein Fragezeichen.

Laut ‚Sport Bild‘ erwartet das Hütter-Lager noch vor Saisonende ein Angebot zur Verlängerung des bis 2021 laufenden Arbeitspapiers. Sollte Sportvorstand Fredi Bobic die Verhandlungen bis nach dem Saisonende hinauszögern, würde sich Hütter „genau überlegen“, ob er mit einem auslaufenden Vertrag in die kommende Saison gehen will.

Bekenntnis zur Eintracht

Ein vorzeitiger Abschied käme mit Blick auf die Vergangenheit überraschend. Im vergangenen Sommer lockte die Premier League den Österreicher. Ein Angebot von Newcastle United lehnte Hütter dankend ab.

Auch das zuletzt kolportierte Interesse von Hertha BSC am Frankfurter Erfolgscoach sei „kein Thema“. Zwar kann sich der 50-jährige einen Job in England, Spanien oder Italien vorstellen, doch der erste Ansprechpartner bleibt die Eintracht.

Richtungsweisende Wochen

Ein maßgeblicher Faktor für Hütters Zukunftsentscheidung werden die Erfolge in den kommenden Wochen sein. Will die Eintracht einen erneuten Ausverkauf wie im vergangenen Sommer verhindern, als man unter anderem Sébastien Haller (25), Luka Jovic (22) und Ante Rebic (26) gehen ließ, muss man sich als Tabellenzwölfter zunächst endgültig aus dem Bundesliga-Abstiegskampf befreien.

Der kürzeste Weg ins internationale Geschäft würde über den DFB-Pokal führen, wo den Adlern der Einzug ins Halbfinale gelang. Doch dort wartet mit einem Auswärtsspiel beim FC Bayern eine Mammutaufgabe auf die Hütter-Elf. Im Achtelfinale der Europa League stehen die Hessen zumindest vor einer lösbaren Aufgabe gegen den FC Basel.