Fünfjahresvertrag: Frankfurt tütet wichtigen Deal ein

Vorstandssprecher Axel Hellmann schwört Eintracht Frankfurt aller Voraussicht nach langfristig die Treue. Informationen der ‚Bild‘ zufolge haben sich die Parteien auf einen frischen Fünfjahresvertrag verständigt, der am 3. Juni im Zuge der Ratifizierung durch den Aufsichtsrat unterzeichnet werden soll.

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Hellmann ist seit 2001 für die Hessen aktiv, 2012 stieg er zum Vorstandsmitglied auf. Am Main soll der 54-jährige Funktionär künftig 2,5 Millionen Euro jährlich verdienen – damit steigt er zu den Topverdienern in der Bundesliga auf. Übrigens: Auch über eine Verlängerung mit Sportvorstand Markus Kröschen über 2028 hinaus wird in der Bankenmetropole diskutiert.