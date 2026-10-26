Gute Nachrichten für Gladbach

Borussia Mönchengladbach kann im Pokalduell mit dem Karlsruher SC am morgigen Dienstag (20:45 Uhr) auf Jens Castrop zurückgreifen. Wie Coach Alexander Blessin auf der Pressekonferenz vor der Partie bestätigte, wird der 23-Jährige nach seiner in der Vorbereitung erlittenen Schulterverletzung zum ersten Mal in dieser Saison Teil des Spieltagskaders sein.

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Isac Lidberg wird nach seiner Muskelverletzung erst am Samstag in der Bundesliga gegen den SC Paderborn zur Verfügung stehen, „höchstwahrscheinlich“ auch Ko Itakura (nach Muskelfaserriss). Für Flügelspieler Nicolas Kühn (Trainingsrückstand) könnte es eng werden.