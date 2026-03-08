Hecking steht parat: Wolfsburg trennt sich von Bauer

Nach der gestrigen 1:2-Heimpleite im für Daniel Bauer zum Endspiel ausgerufenen Duell gegen den Hamburger SV zieht der VfL Wolfsburg die Reißleine. Der Tabellen-17. der Bundesliga teilt offiziell mit, dass der Cheftrainer mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden wird.

Sportdirektor Pirmin Schwegler begründet: „Diese Entscheidung ist uns alles andere als leichtgefallen. Wir haben gehofft, die Wende gemeinsam hinzubekommen. In der Analyse der Gesamtsituation sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir der Mannschaft einen neuen Impuls geben müssen, um den Klassenerhalt zu schaffen.“ Neben Bauer muss auch Geschäftsführer Peter Christiansen gehen.

Bauer übernahm die Wölfe Anfang November zunächst als Interimscoach nach Paul Simonis, der seinerseits selbst erst im Sommer ins Amt berufen worden war. Der 43-Jährige konnte den VfL kurzfristig stabilisieren und wurde im Anschluss zum Cheftrainer befördert. Inzwischen ist man jedoch nach sechs Pleiten aus den vergangenen sieben Partien und größtenteils desaströsen Auftritten auf den vorletzten Rang abgerutscht und steckt knietief im Abstiegskampf.

Hecking im Anflug

Über die Nachfolge will der VfL in Kürze informieren. Aller Voraussicht nach wird Dieter Hecking, zuletzt für den VfL Bochum tätig, bis Saisonende in der Autostadt übernehmen. Der 61-Jährige hatte Wolfsburg bereits zwischen 2013 und 2016 trainiert und den Klub 2015 zur Vizemeisterschaft sowie zum DFB-Pokalsieg geführt.