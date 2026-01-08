Menü Suche
Kommentar 4
La Liga

Knie-Alarm bei Rüdiger

von Dominik Schneider - Quelle: Marca
Antonio Rüdiger und das Real-Logo @Maxppp
Atl. Madrid Real Madrid

Möglicherweise steht Antonio Rüdiger heute Abend im spanischen Supercup nicht für Real Madrid auf dem Rasen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, musste der 32-jährige Innenverteidiger gestern beim Abschlusstraining vor der Partie gegen Atlético Madrid aussetzen. Grund dafür sind Kniebeschwerden, so die spanische Tageszeitung. Der Einsatz sei „stark gefährdet“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den gebürtigen Berliner ist es ein weiteres Kapitel einer anhaltenden Verletzungsgeschichte. Erst seit November kommt Rüdiger wieder regelmäßig für die Königlichen zum Einsatz, zuvor fiel er mit einer schwerwiegenden Oberschenkelverletzung aus. Im Frühjahr 2025 setzte ihn ein Außenmeniskuseinriss außer Gefecht, davor plagten ihn häufiger Muskelbeschwerden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Real Madrid
Antonio Rüdiger

Weitere Infos

La Liga La Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Antonio Rüdiger Antonio Rüdiger
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert