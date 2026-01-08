Knie-Alarm bei Rüdiger

Möglicherweise steht Antonio Rüdiger heute Abend im spanischen Supercup nicht für Real Madrid auf dem Rasen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, musste der 32-jährige Innenverteidiger gestern beim Abschlusstraining vor der Partie gegen Atlético Madrid aussetzen. Grund dafür sind Kniebeschwerden, so die spanische Tageszeitung. Der Einsatz sei „stark gefährdet“.

Für den gebürtigen Berliner ist es ein weiteres Kapitel einer anhaltenden Verletzungsgeschichte. Erst seit November kommt Rüdiger wieder regelmäßig für die Königlichen zum Einsatz, zuvor fiel er mit einer schwerwiegenden Oberschenkelverletzung aus. Im Frühjahr 2025 setzte ihn ein Außenmeniskuseinriss außer Gefecht, davor plagten ihn häufiger Muskelbeschwerden.